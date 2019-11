Elisabetta Gregoraci si slaccia il reggiseno in diretta: infila la mano nella camicetta, incidente bollente in diretta

Elisabetta Gregoraci si slaccia il reggiseno in diretta: infila la mano nella...

Ospite a Vieni Da Me, Elisabetta Gregoraci che ha regalato al pubblico di Caterina Balivo un siparietto al quanto bollente, il reggiseno si slaccia: ‘Si vede…’

Ospite durante l’ultima puntata in onda di ‘Vieni da Me’, l’ex moglie del celebre imprenditore Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci.

La bellissima Showgirl Calabrese, è tornata nello studio di Caterina Balivo per promuovere il film uscito pochi giorni fa nelle sale cinematografiche ‘Aspromonte, la Terra degli Ultimi’.

Un dramma, in cui interpreta il ruolo di una donna guerriera e ‘combattiva’ una ‘Elisabetta inedita, diversa da quella che’ siamo ‘abituati a vedere, imbruttita, con le mani nel fango’ rivelò in una precedente intervista a Elle.

Un intervista emozionante se non fosse stato per un piccolo incidente bollente, che ha creato enorme imbarazzo all'attrice calabrese. Scopriamo di più.

La Gregoraci con la mano nel reggiseno per riallacciarlo

Gli imprevisti sono però dietro l’angolo, nel corso della sua intervista infatti l’ex moglie di Flavio Briatore, ha dovuto fare i conti con un siparietto tanto bollente quanto imbarazzante.

Pensando di non essere ripresa dalle telecamere, si vede Elisabetta Gregoraci mettere una mano nella sua camicetta per sistemare il suo reggiseno che si era evidentemente slacciato:

‘Mi scende tutto’

dice la showgirl calabrese, incurante dei microfoni accesi. Poi la replica di Caterina Balivo la rassicura dicendo:

‘Non si vede nulla’

Attimi di imbarazzo, smorzati fortunatamente dalla loro spontanea ironia.

‘Ero terrorizzata’ Elisabetta Gregoraci rivela i retroscena del suo primo provino col regista di Aspromonte

Come già accennato l’attrice calabrese, è intervenuta a Vieni Da Me per promuovere il suo nuovo film, uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 21 Novembre, ‘Aspromonte – La terra degli ultimi’.

Elisabetta Gregoraci in questo frangente ha ricordato il suo primo provino col regista dell’Opera Mimmo Calopresti:

“Al primo provino con il regista del film ero terrorizzata!”

rivela la Showgirl, alla quale fu chiesto dallo stesso regista di ritornare il giorno seguente senza trucco e imbruttita, per calarsi meglio nel personaggio per il quale concorreva. Caterina Balivo però le fa i complimenti perchè neanche il trucco di scena è riuscita ad imbruttirla.