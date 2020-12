Elisabetta Gregoraci non dorme più per un motivo che ha spiazzato i fan

Elisabetta Gregoraci non dorme più per un motivo che ha spiazzato i...

La showgirl reduce dall’esperienza del Grande Fratello ha manifestato un problema: Elisabetta Gregoraci non riesce più a dormire.

La ex moglie di Flavio Briatore ha lasciato i fan impietriti palesando inconsapevolmente una conseguenza derivata dall’esperienza del Grande Fratello. La showgirl purtroppo non riesce più a dormire, il motivo? Nessuno se lo aspetterebbe.



Elisabetta Gregoraci ha rivelato il suo problema ai fan spiegando il motivo che la spinge purtroppo a trascorrere insonne le sue notti.

Elisabetta Gregoraci non riesce a dormire: ecco perché

Dopo il Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci ha riscontrato un problema comunque nelle persone che prendono parte ad un reality che li spinge a stare per la gran parte della giornata davanti alle telecamere.

Il punto è che Eli per la testa ha tantissimi pensieri che purtroppo non le consentono di riposare come vorrebbe. Nella casa è stata una vera protagonista anche grazie alla pseudo storia con Pierpaolo Pretelli. Purtroppo è stata proprio lei a voler abbandonare il programma.

Motivi personali, una mancanza ormai intollerabile del figlio Nathan Falco l’ha costretta a dire addio al sogno di vincere il reality. Tra i due c’è stato un amore platonico che si è concretizzato solo attraverso un bacio d’addio sulle labbra.

Dopo l’uscita dalla casa però la Gregoraci non ha potuto fare a meno di notare che Pierpaolo è cambiato molto: avvicinandosi addirittura alla nemica, Giulia Salemi.

Elisabetta, notti insonni per lei

Ora che è tornata in possesso dei suoi social, Elisabetta non manca mai di aggiornare i fan con le sue ultime novità. No è sfuggito ai follower però un curioso particolare. Eli è molto pensierosa in questi ultimi giorni e a confermarlo solo dei post apparsi sul suo account Instagram.

Le ultime storie che sono state condivise, infatti, presentano un orario decisamente particolare. Le sue ultime storie sono apparse addirittura dopo l’una di notte. Sicuramente alcuni pensieri sono legati al gieffino che comunque ha lasciato un segno in lei.

Il loro rapporto è davvero finito così con quel bacio che ha fatto sognare tutti i fan del reality? I fan della pseudo coppia sperano che sia solo l’inizio di una favola moderna.