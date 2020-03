Elisabetta Gregoraci è tra le Showgirl più desiderate del mondo dello spettacolo italiano. La sua bellezza mediterranea incanta ogni giorno milioni di follower che la seguono sui suoi canali social.

Recentemente però è tornata sotto i riflettori dopo aver postato uno scatto dolcissimo su Instagram. La showgirl calabrese ha tenuto sino and ora il segreto ed è nuovamente in dolce attesa?

La foto emoziona i fan e ne scatena la curiosità. Scopriamo di più.

‘Una gioia immensa’ esordisce così la bella showgirl, che poche ore fa ha emozionato i suoi fan con un dolcissimo scatto sui social.

Elisabetta Gregoraci, mostra il suo pancione al sesto mese di gravidanza. Che sia nuovamente incinta? No, la foto risale a circa 10 anni fa, a quando aspettava il suo ometto Nathan Falco, nato dalla storia con l’imprenditore Flavio Briatore.

La foto dedica dolcissima, è in occasione dell’imminente decimo compleanno di suo figlio.

Il post, ha riscosso subito un enorme successo con i suoi 25mila like e ha conquistato i cuori dei suoi fan, i quali si uniscono a lei nella sua immensa gioia.

poi ha aggiunto:

’10 anni fa in questo momento ero così emozionata e non vedevo l’ora di vederti, abbracciarti conoscerti e stringerti a me ..ti amavo già tantissimo vita mia’