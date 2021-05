Pochi minuti fa, Elisabetta Gregoraci ha condiviso una foto che ha spiazzato tutti i suoi follower, vediamola.

Ultimamente la showgirl calabrese è sempre al centro delle polemiche a causa del suo presunto flirt con Stefano Coletti, per questo ha messo a tacere tutti.

Elisabetta Gregoraci nella bufera

Come tutti sapranno, in questi giorni è uscito lo scoop, riguardo la storia d’amore tra il pilota 32enne Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci.

L’uomo ha prima rivelato di essere il suo compagno, ma poche ore dopo ha smentito tutto.

Solo successivamente la showgirl calabrese ha rotto il silenzio, dicendo che è ancora in cerca del vero amore, ma vuole anche proteggere la sua vita privata, per questo quando lo troverà sarà lei a comunicarcelo.

Ovviamente ha anche smentito le dichiarazioni espresse dal noto pilota di Monaco.

Ma il caso continua perché poco fa ha pubblicato una foto che ha fatto molto discutere, scopriamo di cosa si tratta.

Elisabetta Gregoraci, spiazza tutti

La conduttrice di Battiti Live ha condiviso un’immagine che ha infiammato il web, non solo per la sua disarmante bellezza ma anche per un dettaglio.

In questo periodo la bella calabrese si trova sotto attacco per la vicenda che abbiamo raccontato poco fa.

Ma proteggerla ci sono proprio i loro fan, che sotto all’ultimo post hanno commentato:

“Non ti curar di loro, ma guarda e passa. Per il resto ci siamo noi a proteggerti.”

Elisabetta ha risposto a questo commento con un cuore rosso, il quale lascia intendere che ormai il rapporto con Stefano Coletti sia giunto al termine.

Infatti varie indiscrezioni hanno rivelato che il gesto del pilota, di uscire allo scoperto sui social, non è stato affatto gradito dalla Gregoraci.

Per fortuna ci sono le sue fan a difenderla nel bene e nel male.

Nella foto che ha condiviso poco fa, lei si mostra sempre più luminosa e solare, con un mini vestito rosso di Philipp Plein che costa ben 1258 dollari.

A parte questo momento molto difficile, l’ex moglie di Flavio Briatore non rinuncia mai al lusso.

