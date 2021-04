Elisabetta Gregoraci, lo spacco si apre troppo: la foto provocante manda in tilt i social

Elisabetta Gregoraci, lo spacco si apre troppo: la foto provocante manda in...

La bellissima showgirl calabrese fa il boom di like. L’ultimo scatto social è da infarto e manda in tilt il traffico social: ‘Sei illegale’.

Spontanea e bellissima, Elisabetta Gregoraci è tra le showgirl più amate ed apprezzate del panorama televisivo italiano.

Di recente la conduttrice calabrese seguita da oltre 1,8 milioni di fan sui social, è finita sotto la luce dei riflettori a seguito degli insistenti rumors sul suo riavvicinamento a Stefano Coletti.

Rumors smentiti durante la sua ultima intervista a Domenica In, durante la quale è ritornata a parlare della sua meravigliosa relazione con il suo ex marito Flavio Briatore, con il quale è separata da 4 anni, dopo ben 13 anni di relazione.

Una coppia un pò anomala, ha spiegato ai microfoni di Mara Venier, ma che tuttavia può essere di ‘esempio per tante coppie separate’, potendo considerarsi ancora oggi una famiglia unita, nonostante tutto, per il loro piccolo Nathan Falco.

Ancora single poche ore fa è tornata ad incantare i suoi followers con uno scatto dalle sfumature decisamente sensuali.

Ecco tutti dettagli.

Elisabetta Gregoraci infiamma i social

Non smette di provocare la meravigliosa conduttrice calabrese, la quale poche ore fa ha stuzzicato le fantasie dei suoi followers con una foto che ha messo in risalto tutta la sua femminilità, eleganza e raffinatezza.

Elisabetta Gregoraci, più sensuale che mai si mostra a chi la segue mentre indossa un incantevole abito lungo nero.

Gli occhi del pubblico sono subito caduti su due punti strategici, lo spacco inguinale dell’abito, e la scollatura vertiginosa sul decollète che hanno fatto letteralmente impazzire i fan.

La foto conquista Instagram

In pochissime ore, lo scatto pubblicato da Elisabetta Gregoraci ha conquistato oltre 30mila Like e migliaia di commenti, ove i suoi followers non hanno potuto che elogiare la sua innegabile sensualità e bellezza ‘da infarto’:

‘Tu mi farai prendere un infarto prima o poi!!!!’

e ancora:

‘Niente da aggiungere, sei perfetta così’

ha scritto un altro follower.

Quando la sua bellezza tornerà ad incantare anche il piccolo schermo? I fan sperano il più presto possibile!