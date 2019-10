Elisabetta Gregoraci, lato B perfetto: la showgirl si piega, le forme burrose fanno fantasticare i fan

Elisabetta Gregoraci infiamma il web con il suo ultimo scatto. La showgirl mostra il suo corpo sinuoso e il suo lato B perfetto

Elisabetta Gregoraci, è una delle showgirl più ammirate e affascinanti della televisione italiana.

La bella conduttrice di origine calabrese, è nota agli spettatori non solo per essere stata sposata con l’imprenditore Flavio Briatore ma anche per la sua co-conduzione a ‘Made in sud’ con la quale ha reso orgogliosa la sua Regione Natale.

In queste ore la bella modella calabrese ha acceso le fantasie dei fan con il suo ultimo scatto social. Scopriamo tutti i dettagli.

Un piccante Buongiorno con il perfetto Lato B in bella mostra

Bella e sinuosa come una Sirena, Elisabetta Gregoraci si mostra ai suoi fan in costume. La modella Calabrese ha voluto ricordare le vacanze estive con uno scatto meraviglioso. lei al tramonto mentre piegata si lascia accarezzare dalla sabbia e dalle onde del mare.

Capelli umidi, sguardo sensuale, e un corpo mozzafiato, le cui forme morbide, in particolare il suo perfetto lato B hanno incantato tutti come le sirene con i marinai.

La reazione dei Fan

Elisabetta Gregoraci è spesso protagonista di buongiorno calienti, molto apprezzati dai fan, i quali grazie ai suoi post dichiarano di iniziare la giornata in maniera diversa e positiva.

Lo scatto pubblicato poche ore fa, ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan a ‘sei zeri’ su instagram, che non hanno potuto che decantare il suo corpo da sirena e la sua bellezza mozzafiato. Ecco cosa si legge tra i commenti:

‘Mo si che è un buongiorno’

e ancora:

‘Buongiorno Elisabetta, .ed e’ sempre un fantastico buongiorno poterti ammirare in tutto il tuo splendore. Sei sempre bellissima e affascinante. Una vera Dea scesa in Terra’

Ecco lo scatto che ha acceso le fantasie dei follower: