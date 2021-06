Elisabetta Gregoraci lancia il suo primo tormentone dell’estate “Anno Zero”

Dopo tante vicissitudini professionali nel mondo della tv, Elisabetta Gregoraci si cimenta per la prima volta nel settore musicale. La showgirl calabrese presenta il nuovo singolo “Anno Zero”, sigla di apertura di Battiti Live 2021.

Non si è fatta pregare troppo e non ha resistito alla tentazione di lanciare la sua prima fatica discografica. Elisabetta Gregoraci, in collaborazione con Alan Palmieri, co-conduttore del music show Battiti Live, ha presentato il brano Anno Zero, un inno all’estate destinato a diventare uno dei tormentoni del 2021.

Elisabetta Gregoraci, il suo singolo Anno Zero conquista Youtube

È destinata a diventare una delle summer hit più scaricate di questa estate: stiamo parlando di Anno Zero, il nuovo inaspettato brano proposto dai due conduttori di Battiti Live. La loro sorprendente fatica discografica, che richiama alla mente le sonorità spagnoleggianti, mette in luce le doti canore dell’ex Lady Briatore.

“Mi sono ritrovata in un studio di registrazione di Roma senza neanche sapere proprio tutto del progetto, ma ormai ci fidiamo l’uno dell’altro. Tra di noi c’è un feeling artistico consolidato e indissolubile, ci capiamo al volo… E poi abbiamo una cosa in comune: l’entusiasmo per le novità”

Un tormentone accattivante, che sta riscuotendo notevole curiosità tra i fan della showgirl. Corredato da un opportuno videoclip, “Anno Zero” non ha nulla da invidiare alle nuove uscite discografiche per l’estate 2021.

