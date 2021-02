Un buongiorno davvero bollente quello regalato dalla Gregoraci con il suo ultimo scatto. Il dettaglio intimo non è passato inosservato agli occhi critici dei fan.

Elisabetta Gregoraci è tra le showgirl più amate e seguite dal pubblico italiano.

Parte dei telespettatori, ha avuto l’opportunità di rivalutarla a seguito della sua recente partecipazione al GF Vip, che ha scardinato quell’etichetta che le era stata cucita addosso per la sua storia con Briatore.

Molto social, l’Ex Gieffina ama condividere la sua quotidianità privata e professionale con i suoi oltre 1,6 milioni di followers i quali restano sempre ammaliati dal suo indiscutibile fascino.

Poche ore fa ha infiammato i social con un ‘Buongiorno’ dalle sfumature davvero piccanti.

Scopriamo tutti i dettagli del post.

Lo scatto illegale incendia Instagram

Recentemente Elisabetta Gregoraci ha posato per un noto marchio di biancheria intima Incanto Italy.

La Showgirl ha sponsorizzato sul suo profilo uno dei bellissimi capi del brand, un completo in pizzo fuxia il quale valorizza il suo corpo tonico e scolpito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

A mandare su si giri i fan però sono le trasparenze della lingerie sia sulla parte superiore, che enfatizzano il décolleté alto e prosperoso.

Anche il sotto non scherza con i suoi giochi di ‘vedo non vedo’ in punto ‘strategico’ che hanno stuzzicato le fantasie degli utenti.

Il post fa il pieno di like

Lo scatto piccante ha conquistato solo nelle ultime oltre 98mila like e migliaia di commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)



Tra questi è balzato agli occhi quello della figlia della Contessa De Blank, Giada:

‘Buongiorno così tutti svenuti. li fai morire tutti sti maschietti ah ah top amore top bellissima’

Ha scritto suscitando una reazione nella stessa Gregoraci, la quale è scoppiata in una fragorosa risata. E ancora:

‘L’ottava meraviglia del mondo sei tu’

E poi:

‘Poi dicono che la perfezione non esiste’

Si legge tra i messaggi lasciati dagli utenti ancora una volta esterrefatti dinanzi alla sua bellezza intramontabile.