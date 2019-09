Elisabetta Gregoraci in ospedale, il figlio in sala operatoria: l’estenuante attesa, il commovente post sui social

Elisabetta Gregoraci in ospedale, il figlio in sala operatoria: l’estenuante attesa, il...

Elisabetta Gregoraci in queste ore ha condiviso con i suoi fan e colleghi la preoccupazione per suo figlio Nathan, il quale ha subito un piccolo intervento in mattinata. Ecco che cosa è accaduto

Elisabetta Gregoraci, è una delle showgirl più apprezzate del panorama televisivo italiano.

Come è noto la conduttrice calabrese è stata sposata per lungo tempo, dal 2008 al 2017, con il celebre imprenditore Flavio Briatore, dal cui amore è nato il loro piccolo Nathan Falco.

In queste ore, la Gregoraci ha espresso la sua preoccupazione per suo figlio sui social, in quanto ‘costretto’ a subire un intervento chirurgico. Ecco cosa è accaduto.

Elisabetta Gregoraci in ospedale, l’attesa fuori dalla sala operatoria

Questa mattina il piccolo Nathan Falco, si è sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico. Ad annunciarlo la showgirl calabrese, la quale ha voluto precisare che fortunatamente non si tratta di nulla di grave.

Il figlio della celebre coppia, scoppiata nel 2017, ha subito un operazione al fine di rimuovere dei ferri dal braccio.

Ciò nonostante, i suoi fan e colleghi come Valeria Marini e Alessandra Pierelli, hanno commentato il post al fine di supportare Elisabetta Gregoraci. Seppur un intervento di rutine, l’attesa al di fuori di una sala operatoria risulta essere comunque snervante.

Il post sui social

Nell’attesa che il piccolo uscisse dalla sala operatoria, l’ex moglie di Briatore ha pubblicato alcune foto inedite del suo bambino, di quando era più piccolo, accompagnate dalla seguente didascalia:

‘Mentre aspetto che tu esca dalla sala operatoria (nulla di grave, dobbiamo rimuovere i ferri al braccio), qui una sequenza di foto tue da bambino che mi piacciono tanto. Be strong my love’

Non ci sono ancora aggiornamenti sulla buona riuscita dell’intervento. Sicuramente l’amata conduttrice appena possibile, aggiornerà i suoi fan con un post, i quali l’attendono ansiosamente.

Di seguito il post pubblicato qualche ora fa sul suo profilo ufficiale di Instagram: