Elisabetta Gregoraci, la foto con la pizza scatena gli odiatori seriali: caterva di insulti sui social

Haters al lavoro contro Elisabetta Gregoraci. Basta la foto di una pizza a provocare l’esercito di rosiconi e scatenare la follia social.

É di nuovo sotto assedio Elisabetta Gregoraci. Lo stuolo di rosiconi, che perde intere giornate ad attaccarla e a umiliarla sui social network, si abbatte prepotentemente su di lei.

Questa volta l’ex Lady Briatore non finisce nel mirino dei leoni da tastiera per aver ostentato il suo tenore di vita agiato. Nossignore. La principale delle ragioni per le quali i web-indignados l’hanno insultata, è l’innocentissima foto di una pizza.

Elisabetta Gregoraci, il ruggito degli idioti del web

Sul suo profilo Instagram la showgirl ha postato uno scatto fotografico che la ritrae sorridente con un trancio di pizza in mano. Ma cosa c’è di strano in tutto questo? C’è che per i suoi haters la showgirl starebbe fingendo di mangiare. Piovono a iosa, dunque, i commenti sarcastici:

“Si vede che la mangi… Il lucidalabbra è intatto… Ma vai a cagare”

Sebbene la maggior parte dei suoi fan abbia gradito la foto, inondandola di like e complimenti, in molti hanno storto il naso e colto la palla al balzo per sbeffeggiarla con il loro proverbiale veleno corrosivo:

“Mangia la pizza, tanto la mangi tutti i giorni, non sapendo fare altro. Sparisci, falsa!”

Una foto che si è rivelata pane per i denti dei suoi agguerritissimi detrattori:

“Sempre con sta bocca aperta! Sembri una foca scema!”

Niente da fare. Elisabetta Gregoraci sarà sempre nel radar dei perdigiorno del web, focalizzati ad aggredirla con livore e sbertucciarla senza mezzi termini. Ma in fondo è risaputo che i social network, purtroppo, isola felice non lo sono mai stati.