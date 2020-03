La vestaglia si apre, l’intimo è trasparente ‘Si vede tutto’: Elisabetta Gregoraci, l’inquadratura diventa bollente

Elisabetta Gregoraci irresistibile in intimo, lo scatto su Instagram manda in visibilio il web: «La perfezione esiste. Donna più affascinante di te non esiste!»

La sua bellezza e il suo fascino hanno conquistato milioni di fan in tutto il Paese. Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più amate del piccolo schermo e il suo talento, unita alla sua sensualità, sono un mix perfetto agli occhi dei suoi seguaci. Nel pomeriggio di ieri, l’ex compagna di Flavio Briatore ha deciso di infiammare il web con uno scatto decisamente provocante: è in intimo.

Elisabetta Gregoraci in intimo su Instagram

Oltre ad essere una delle donne più desiderate del nostro Paese, Elisabetta Gregoraci è entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima ed è riuscita ad affermarsi non solo per la sua bellezza ma anche per il suo immenso talento. In questi anni, è stata il volto di numerose trasmissioni di successo dove il pubblico ha potuto apprezzare la sua simpatia, ironia e il suo splendido sorriso. La showgirl calabrese è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di condividere i momenti più della sua vita quotidiana come è successo in questi giorni pubblicando scatti direttamente da St. Moritz. Qui si trovava insieme al suo piccolo Nathan, così come mostrano le foto pubblicate su Instagram.

Nel pomeriggio di ieri, la conduttrice calabrese ha condiviso un altro scatto da capogiro.

La showgirl calabrese seducente sui social

Tra le stories del suo account ufficiale di Instagram è apparsa una foto decisamente bollente. Di cosa si tratta? La showgirl calabrese ha deciso di movimentare il pomeriggio dei suoi seguaci mostrandosi in tutta la sua bellezza.

Nel dettaglio, ha condiviso uno scatto in cui appare in lingerie che ha letteralmente mandato in delirio il web. Il motivo è semplice: il completo di pizzo mette perfettamente in evidenza il suo fisico da urlo frutto di un costante allenamento in palestra, come spesso mostrano le sue storie.