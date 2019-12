Elisabetta Gregoraci erotica, slaccia il reggiseno: il seno rotola giù e infiamma i fan

Elisabetta Gregoraci incanta il web, seno prosperoso in primo piano: lo scatto sui social manda in delirio i follower

E’, senza alcun dubbio, una delle showgirl più amate della televisione italiana. Elisabetta Gregoraci ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel lontano 1997, eletta Miss Calabria a Salsomaggiore Terme. Da allora è riuscita ad affermarsi sul piccolo schermo non solo per il suo talento ma anche per la sua disarmante bellezza. La conduttrice calabrese, non molte ore fa, ha condiviso uno scatto che ha incantato il web: il suo seno formoso è in primo piano.

Elisabetta Gregoraci seno in mostra

Le caratteristiche che le hanno permesso di catturare un grande fetta di pubblico, oltre al suo fascino e la sua sensualità, sono molteplici. Elisabetta Gregoraci è divenuta in pochi anni uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo grazie alla sua simpatia e al splendido sorriso. Sui social è seguitissima e il suo account Instagram vanta oltre un milione di follower. Ogni giorni, gli utenti apprezzano gli scatti che condivide sui social. La showgirl calabrese, infatti, non manca mai di condividere momenti della sua vita quotidiana con il popolo del web ma questa volta ha lasciato tutti senza parole. Per quale motivo?

L’ex compagna di Flavio Briatore si mostra in una veste decisamente piccante.

La foto conquista i follower

Non molte ore fa, Elisabetta Gregoraci ha regalato un nuovo e sensualissimo scatto ai suoi seguaci che ha letteralmente ipnotizzato i suoi fan. Il motivo è semplice: lo scatto in bianco e nero la ritrae più bella che mai.

E’ appoggiata ad un muro e indossa intimo nero. Ma ai fan non è sfuggito un dettaglio bollente. Il top ha una scollatura vertiginosa che mette in evidenza il suo seno esplosivo. Ecco lo scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta: