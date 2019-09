Elisabetta Gregoraci bollente, forme in un bikini troppo piccolo: la foto stuzzica la fantasia dei fan

Elisabetta Gregoraci sirena in bikini, la foto sui social manda in delirio i fan (FOTO)

La showgirl calarese, Elisabetta Gregoraci, ha condiviso sui social un nuovo scatto che ha letteralmente fatto impazzire il popolo del web.

Elisabetta Gregoraci: le nuove dichiarazioni su Briatore

In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, Elisabetta Gregoraci ha deciso di rispondere alle insistenti voci di gossip che la vedevano di nuovo insieme al suo ex compagno, Flavio Briatore. Nel dettaglio, la soubrette calabrese ha spiegato che non è stato per niente facile separarsi dal papà del suo piccolo nata in quanto è una donna profondamente cattolica:

“È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato.”

L’ex volto di Made in Sud ha poi aggiunto:

“Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio”.

Di recente, la conduttrice ha condiviso sui social una foto che ha conquistato i suoi fan.

La showgirl calabrese sirena in bikini

E’ senza dubbio una delle donne più belle del nostro Paese. Seguitissima sui social, ha deciso di deliziare i suoi follower con uno scatto mozzafiato. Nel dettaglio, Elisabetta Gregoraci ha condiviso su IG una bellissima foto che la ritrae con uno un bikini che risalta le sue forme e il suo fisico in forma.

La foto, come sempre, ha fatto il boom di like. Ecco alcuni dei commenti che si leggono sotto lo scatto:

“Gnocca pazzesca! Complimenti”; “Che bellezza e che fisico. Complimenti”; “Ely secondo me tu sei un angelo”; “Troppo bella! Vogliamo tutte una tua rubrica su alimentazione e allenamento”.

Insomma, pare che la showgirl calabrese ha mandato in delirio i suoi fan.