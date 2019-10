Elisabetta Gregoraci il seno fuoriesce dalla tutina. La scollatura vertiginosa mette in risalto le rotondità della showgirl calabrese

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più ammirate dal pubblico italiano. Star dei social, la showgirl calabrese ama sorprendere i suoi fan con dei ‘piccanti buongiorno’.

L’ultimo scatto pubblicato poche ore fa, ha mandato i fan letteralmente in delirio. Scopriamo di più.

Elisabetta Gregoraci un buongiorno di ‘fuoco’ sui social

Non è la prima volta che l’ex moglie del celebre imprenditore Flavio Briatore sorprende i suoi fan con bollenti buongiorno. L’ex co-conduttrice di made in sud, come spesso accade ha voluto dare il suo speciale ‘Buon Lunedì’ pubblicando uno scatto che ha lasciato tutti senza fiato.

Bellissima e seducente, si mostra in una posizione sexy con in dosso una tutina aderentissima multicolor, dallo scollo altrettanto profondo. L’indumento è stretto e scollato al punto che il suo seno abbondante straborda mostrandosi in tutta la sua perfetta rotondità.

La tutina mette inoltre in risalto il fisico sinuoso di Elisabetta Gregoraci che con la sua ultima foto ha incantato tutti con il suo sguardo ‘penetrante’ e la sua bocca ‘che chiede di essere baciata’.

Fan scatenati dopo lo scatto piccante

Star dei social dalla bellezza intramontabile, la showgirl calabrese vanta oltre un milione di fan sui social.

Sogno proibito di molti Elisabetta Gregoraci ha scatenato i suoi fan, grazie ai quali lo scatto ha ottenuto in poco tempo quasi 20mila like e migliaia di commenti i quali sottolineano ed elogiano la sua bellezza mediterranea e verace:

‘Sei stupenda, il tuo fascino di donna mediterranea ti rende una sexy simbol’

e ancora:

‘Una posizione molto sexy, con un decollete’ da sballo, uno sguardo profondo e dolcissimo, con due labbra che chiedono di essere baciate’

Ecco lo scatto che ha conquistato i fan: