Gf Vip, il web vuole la squalifica di Elisabetta Gregoraci: ‘Gesto vergognoso’

La partecipazione al GF Vip di Elisabetta Gregoraci ha fatto molto discutere. Adesso il web è compatto contro la sua squalifica: ecco cosa è successo.

Bufera intorno a Elisabetta Gregoraci: in massa si chiede la squalifica della bella showgirl dal GF Vip. Che avrà fatto di così grave?

Elisabetta Gregoraci rischia la squalifica dal GF?

Si è alzato un polverone di critiche intorno ad Elisabetta Gregoraci. La bella showgirl – che fa parte del cast dell’edizione attuale del GF Vip – insieme a Francesco Oppini, ha aperto il vaso di Pandora e fatto fuoriuscire tante rivelazioni scottanti.

Dopo la rivelazione di Gabriel Garko il quale – dopo tanti anni di TV, fiction e attività da modello – ha rivelato di essere omosessuale e che la sua storia con Adua Del Vesco era solo un modo per coprire il suo orientamento sessuale, tutti hanno chiesto la squalifica della ex moglie di Flavio Briatore.

Lei – come i suoi due colleghi – pare facessero parte di un’agenzia che li governava come se fossero dei veri e propri burattini, pertanto non avevano libertà di scelta su molti aspetti della propria vita.

Perché, dunque, Elisabetta Gregoraci è entrata nel mirino delle critiche?

Elisabetta e quella inopportuna imitazione

Dopo la dichiarazione sofferta ed emotivamente provante di Gabriel Garko il quale – per ben 48 anni – ha tenuto per sé il suo “segreto”, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini si sono resi protagonisti di un “teatrino” ampiamente criticato dai telespettatori e dagli internauti.

Il web, infatti, è insorto quando i due hanno iniziato ad imitare Gabriel Garko e Massimiliano Morra in giardino. “Vergogna”: questo è stato il commento del web.

Ecco il post in cui potete vedere il video dell’imitazione:

Anche se non sanno nulla di quello che sta succedendo con l'ares, questa rimane una situazione delicata, Gabriel ha espressamente detto che si è nascosto per 48 anni, ed ha finalmente trovato se stesso adesso, quindi prendere per il culo un momento così anche no cazzo #GFVIP pic.twitter.com/OeGBM8tSGS — 𝐉// 𝐳𝐨𝐮𝐢𝐬 (@1DFivePromises) September 26, 2020

“Un uomo ha rivelato di essersi nascosto per 48 anni e voi lo prendete in giro in questo modo, non capite niente” e ancora si legge in rete:

“Non esagero se dico che reputo tutto questo da squalifica. Che momento vergognoso, sono disgustata“.

Come andrà a finire la diatriba? Eli lascerà la casa? Staremo a vedere cosa deciderà il team del reality.