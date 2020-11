Le bombe di Elisabetta Gregoraci detonano come dinamite. Al termine della quindicesima puntata, l’ex moglie di Flavio Briatore rimugina sulle parole di Guenda Goria e scaglia il suo personalissimo anatema contro l’ex coinquilina.

La showgirl calabrese non ha affatto gradito le dichiarazioni di Guenda Goria rilasciate fuori dalla casa di Cinecittà. La primogenita di Maria Teresa Ruta ha attaccato la showgirl calabrese con parole decisamente forti.

Proprio al termine della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha dato la stura a tutto il suo risentimento e astio:

“Come si permette questa a dire che non sono umana?! Io troppo perfettina? …È il mio modo di essere, umanamente sono fatta così! Ha avuto 50 giorni per parlare con me. Le cose deve dirmele in faccia, facile uscire e sparare a zero!”