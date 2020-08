Elisabetta Gregoraci, biancheria trasparente in bella vista: ‘Si vede tutto!’

L’ex di Flavio Briatore fa sognare i fan su Instagram con uno scatto che la ritrae in completo intimo e in particolare con delle mutandine trasparenti

Elisabetta Gregoraci torna al centro dell’attenzione mediatica per uno scatto postato su Instagram e che ha mandato i fan letteralmente in fibrillazione!

L’ex di Flavio Briatore ha infatti postato una foto che la ritrae svestita e in posa provocante. L’immagine in questione sta facendo chiacchierare molto. Scopriamo tutti i dettagli!

L’intimo e la posa provocante di Elisabetta Gregoraci

La bellissima Elisabetta Gregoraci ha di recente caricato una foto su Instagram. Nella didascalia si legge

“Buongiorno a voi”

ma non fa troppo bene alzare così tanto la temperatura di prima mattina, specialmente in questo periodo dell’anno.

La Gregoraci non ci pensa e delizia i fan sul social in questione con uno scatto in intimo. Il completino in questione le è stato regalato da una nota azienda e la Gregoraci ne approfitta per farsi scattare una foto hot.

Le forme perfette di Elisabetta Gregoraci hanno attirato l’attenzione dei fan su Instagram, che non sono riusciti a staccarle gli occhi di dosso.

L’ex di Flavio Briatore si mostra con reggiseno e slip neri, sguardo serio e fisso davanti a sé. Mentre il reggiseno è interamente coprente e lascia ravvedere solo le forme della showgirl, le mutandine sono ad alto tasso erotico!

Gli slip indossati dalla meravigliosa conduttrice di Battiti Live, infatti, fanno sognare i fan grazie al gioco di trasparenze e pizzo nero, che esalta tutta la bellezza della Gregoraci.