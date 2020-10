Elisabetta Gregoraci, l’ex agente svela: ‘Flirt molto intimo con lei’

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci nuovamente protagonista delle voci di gossip: il presunto flirt tra la showgirl calabrese e l’ex agente

E’ tra i volti più amati di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 5. Nonostante sia nella casa più spiata dagli italiani, non sembrano placarsi i gossip attorno ad Elisabetta Gregoraci anzi: arrivano scottanti dichiarazioni da parte dell’ex agente.

Elisabetta Gregoraci, flirt con l’ex agente

Durante queste settimane, Elisabetta Gregoraci ha parlato a cuore aperto del suo passato e, in particolare, della tanto chiacchierata relazione con Flavio Briatore. Di recente, parlando con Patrizia De Blanck, la showgirl calabrese ha reso noto il motivo che avrebbe determinato la fine della storia d’amore con l’imprenditore.

Stando a quanto affermato dalla giovane, Briatore l’ha molto trascurata e questo su atteggiamento l’ha ferita. Inoltre, quando la mamma della Gregoraci è venuta a mancare, il giorno del suo funerale l’ha lasciata da sola per recarsi in discoteca. Da quel momento, ammette, le cose sono totalmente cambiate.

Oggi ha completamente voltato pagina ed è sulle principali rivisti di gossip non solo per la liaison con Pierpaolo Pretelli, con il quale sembra esserci molta complicità, ma anche per il presunto flirt con l’ex agente.

Le parole dell’ex agente

Nelle ultime ore, il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti ha lanciato un clamoroso scoop su Elisabetta Gregoraci. Francesco Chiesa Soprani, agente della soubrette tra il 2005 e il 2007, ha fatto rivelazioni scottanti su di lei:

«La Gregoraci? Su Flavio Briatore mente. Elisabetta sa calcolare e gestire la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà. Con lei ho avuto un flirt, più intimo che sentimentale»

E poi ha aggiunto:

«E proprio per l’intimità che c’era fra noi posso confermare che la Gregoraci si fidanzò con Briatore proprio perché lui era… Briatore. E non perché fosse interessata a lui come uomo». https://www.instagram.com/p/CFwPmBGJZRA/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Chissà se la showgirl calabrese risponderà al suo ex agente.