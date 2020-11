Gregoraci Briatore, il figlio Nathan fa il barista: a 10 anni nel mondo del lavoro

Nathan Falco ha soli 10 anni, ma già lavora, occupandosi di una mansione umilissima, che nessuno si sarebbe mai aspettato!

Nathan Falco al centro dei media

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono al centro dell’attenzione mediatica ormai da mesi.

L’imprenditore è stato più volte citato per il boom di contagi al Billionaire in Sardegna, mentre la modella per la sua permanenza al Grande Fratello Vip 5.

Occhi puntati anche sul figlio, Nathan Falco, che al momento sta vivendo con il papà, visto che la madre si trova nella casa più spiata d’Italia.

Nathan ha 10 anni, ma già lavora! La notizia ha dell’incredibile, ma è stata confermata dallo stesso Flavio Briatore, che ha postato su Instagram un video che mostra il figlio mentre lavora!

La famiglia Briatore/Gregoraci è tra le più abbienti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria italiana.

Eppure, pare che Flavio voglia educare il figlio al lavoro e al sacrificio. Per questo, lo ha spinto a seguire la gavetta da barista.

La decisione di Briatore ha lasciato i fan sbigottiti: nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere da una famiglia così benestante.

Flavio ha postato il video che immortala Nathan mentre prepara i cappuccini dietro al banco del locale di proprietà dell’imprenditore a Montecarlo:

“I primi passi di Nathan Falco nel business.”

I seguaci hanno accolto positivamente la scelta di Briatore e hanno lasciato vari commenti sotto il post:

“Complimenti per come educhi tuo figlio.”

Chissà cosa ne pensa Elisabetta Gregoraci!