Elisabetta Gregoraci, chi sono il figlio Nathan Briatore e il fidanzato?

Chi è Elisabetta Gregoraci, la nota show girl italiana, mamma di Nathan Falco ed ex moglie di Flavio Briatore

Scopriamo tutti i segreti di Elisabetta Gregoraci, dal figlio avuto con Flavio Briatore al nuovo fidanzato Francesco Bettuzzi, con cui la storia d’amore sembrerebbe già essere giunta al capolinea.

La vita di Elisabetta Gregoraci

Nell’estate 2006, la Gregoraci balza al centro della cronaca rosa italiana e internazionale per via della sua relazione amorosa con l’imprenditore Flavio Briatore, che all’epoca era direttore generale del team di Formula 1 della Renault.

I due, che si erano incontrati nel novembre del 2005, si sposano il 14 giugno del 2008. Dalla loro unione, nasce un figlio. La coppia si separa il 23 dicembre del 2017, dopo quasi 12 anni d’amore.

Figli e fidanzato

Elisabetta Gregoraci sembrerebbe essere attualmente single.

Dopo la separazione con il marito Flavio Briatore, la donna sembrava aver trovato un nuovo amore in Francesco Bettuzzi. I due erano stati paparazzati qualche mese fa in aeroporto, pronti per compiere quello che sembrava avere tutta l’aria di essere un viaggio romantico.

L’uomo è il fondatore di Pure Herbal, azienda che come testimonial ha proprio Elisabetta. Il rapporto, all’inizio lavorativo, sembrerebbe essere sfociato in amicizia e poi in amore!

La relazione tra i due sembrerebbe essere, tuttavia, giunta al capolinea. L’allontanamento tra i due è arrivato proprio in concomitanza di un riavvicinamento tra la Gregoraci e Briatore, insieme per le vacanze natalizie.

Non si sa se la coppia, però, si sia incontrata per i festeggiamenti solo per amore del piccolo Nathan. Dalla coppia, infatti, il 18 marzo 2010 nasce Nathan Falco Briatore, che oggi ha quasi 10 anni. I due hanno deciso di mettere da parte rancori e divergenze proprio per il bene del piccolo, che ha bisogno di crescere serenamente accompagnato dalle due figure genitoriali, che sembrano davvero adorarlo.