Elisabetta Gregoraci, l’ex la inguaia: ‘Mi ha tradito 2 volte’

Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé, anche dentro la casa del Grande Fratello VIP. Il suo presunto ex rivela particolari inediti.

Pare che Elisabetta Gregoraci non trovi pace in questa edizione del Grande Fratello VIP, di cui fa parte. La bella showgirl, infatti, rientra nell’occhio del ciclone per una sua relazione passata.

A raccontare cose sul suo conto è una sua vecchia conoscenza, che – a Live! Non è la D’Urso – racconta delle cose passati e decisamente compromettenti sul suo conto. Avrà ragione?

Elisabetta Gregoraci, accuse dall’ex

È ancora al centro del gossip, attualmente protagonista del Grande Fratello VIP. Dopo i vari battibecchi con l’ex marito, Flavio Briatore, la showgirl – chiusa nella casa più spiata d’Italia – si ritrova nuovamente citata in causa.

A Live! Non è la D’Urso, infatti, un suo ex compagno, Mino Magli, rivela che – mentre la Gregoraci era in Kenia – gli scrisse una lettera in cui gli rivelava di essere confusa circa i cambiamenti che stavano avvenendo nella sua vita e che, al di là di tutto, voleva che l’uomo che restasse accanto.

“Io ti vorrei sempre accanto a me, ma non so se tu accetterai mai il nostro modo un po’ particolare in questo momento di stare insieme, non possiamo camminare per strada mano nella mano…”

Inoltre, la donna avrebbe parlato di un contratto firmato con l’ex che le avrebbe imposto diverse condizioni.

Elisabetta, il doppio inganno

Mino Magli, poi, ha incalzato, raccontando di aver preso parte a una situazione nella quale si è sentito “doppiamente tradito“.

Ecco cosa ha rivelato l’uomo a Barbara D’Urso:

“Mi sento tradito due volte. Il primo tradimento è quello fisico e sentimentale, quello alimentato e nutrito dalle tue menzogne ogni qual volta asserivi che tra te e Flavio non vi era che una semplice amicizia” ha detto Magli.

E poi parla del fatto che abbia preso parte al piano organizzato dalla Gregoraci:

“Il secondo, quello che brucia a distanza di 13 anni, il peggiore in assoluto, è quello di aver partecipato ignaro a un piano da te abilmente studiato a tavolino, un piano che mi ha reso complice delle tue menzogne quando ripetutamente mi rinnegavi spacciandomi per il fidanzato di tua cugina”.

Insomma, Elisabetta è stata poco sincera? Solo quando uscirà dalla casa la conduttrice e showgirl potrà finalmente chiarire la sua posizione.