Si torna a parlare nuovamente di un ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: i due sono stati avvistati insieme mano nella mano a Capri.

Come dice il grande Antonello Venditti “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” sarà così per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? scopriamolo.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: il ritorno di fiamma

La popolarità di Elisabetta Gregoraci è schizzata alle stelle dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip.

Da quel momento i riflettori si sono riaccesi su di lei e non si sono più spenti.

Soprattutto ora che sembra che sia tornata con il suo ex marito Flavio Briatore.

La conduttrice calabrese e il famoso imprenditore sono stati avvistati insieme ad un evento benefico che si è tenuto a Capri mano nella mano.

I due sembravano molto vicini, per questo in molti hanno pensato ad un possibile ritorno di fiamma.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: l’opinione del web

Ovviamente, le foto della coppia hanno fatto subito il giro del web e dei social, diventando in pochissimo tempo virali.

Inoltre, Briatore ha condiviso una foto, sul suo profilo Instagram, che ha acceso nuovamente il gossip.

Si tratta di un selfie insieme alla showgirl calabrese, in cui appaiono felici e sorridenti proprio come una coppia.

C’è da precisare che i due non hanno ancora confermato o smentito questo ritorno di fiamma.

Sappiamo che la Gregoraci e Briatore tengono molto alla privacy e cercano di stare più lontani possibile dai gossip.

Purtroppo, non sono mancate le critiche da parte del web su questo scoop.

In molti hanno attaccato l’ex gieffina, accusandola di stare con lui solamente per un motivo economico.

Ci sono tantissimi commenti di questo genere “I soldi farebbero tornare l’amore a chiunque”, “I soldi sono finiti e non bastavano più, per quello c’è stato il ritorno di fiamma”, “Sono finiti i soldi in banca. Lei ama i soldi e la bella vita, lui è solo un ricco arrogante”.

Elisabetta è abituata a queste frasi, per questo non si lascia abbattere e va avanti sempre a testa alta.

