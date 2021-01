“Marcello ti manderà tutto”. Elisabetta Gregoraci fulmina Giulia Salemi: mossa estrema, frase tombale

Una rivalità molto sentita quella tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Nel corso della trentaduesima puntata del reality show Mediaset, i telespettatori hanno assistito ad un siparietto velenoso tra le due eterne antagoniste.

Sguardi di fuoco e poi un avvertimento lanciato direttamente dai meandri del Cucurio. Elisabetta Gregoraci, lunedì sera, è rientrata in casa e ha incontrato Giulia Salemi per volontà di Alfonso Signorini.

L’ex Lady Briatore si è lasciata andare a un commento acidissimo, camuffato da malcelata ironia:

“Hai tirato fuori delle cose sul mio conto, ha insinuato tante volte sulla mia vita privata. Da quando sono uscita, è come se in realtà io fossi ancora in questa casa, si parla tanto di me… Comunque Marcello ti farà avere una serie di cose, c’è una lista lunghissima”