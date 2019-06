Elisabetta Gregoraci dimentica Briatore: paparazzata con un altro uomo

Elisabetta Gregoraci dice addio a Briatore, la bellissima conduttrice e showgirl beccata sulla barca con la sua nuova fiamma, scoppia la passione tra i due

Elisabetta Gregoraci bellissima showgirl calabrese, ha finalmente voltato pagina. Dopo una lunga storia d’amore con Flavio Briatore da cui ha avuto anche un figlio, i due finalmente hanno voltato pagina. A quanto pare infatti la bella calabrese, si è data una seconda possibilità con Francesco un bel imprenditore, con cui è ormai legata da gennaio scorso. La giovane coppia infatti, si è tenuta da allora, lontana dal gossip il più possibile per evitare pettegolezzi. Nonostante la separazione da Briatore, la Gregoraci ha ritenuto opportuno non ritornare in Italia e continuare a crescere il suo bambino a Monte Carlo.

Elisabetta volta pagine e scoppia la passione con Francesco

I due, tra coccole e abbracci sono stati immortalati al largo di Lampedusa, dove si sono regalati momenti di relax e di immersioni subacquee. Ad immortalare i due è stato proprio il settimanale Chi, dove li ha beccati in un momento di passione tra baci e carezze. I due hanno sempre tenuto la relazione lontano dai pettegolezzi del gossip, infatti, è stato molto difficile immortalare la coppia. La bella calabrese, infatti, ha preferito stare lontano dal gossip e rinunciare per un po allo spettacolo, dedicando la sua vita al piccolo Nathan Falco e al suo nuovo amore.

Non è stato semplice per i paparazzi immortalare questo momento, anche perché la bellissima Elisabetta, dopo la fine della relazione con Flavio Briatore, ha ritenuto opportuno vivere la sua nuova fiamma con molta più riservatezza. Al momento non sono arrivate dichiarazioni da parte della Gregoraci, che continua a godersi la vacanza con il suo amato Francesco e il suo bambino.