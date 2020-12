Elisabetta Gregoraci costretta a chiamare i soccorsi: disastro nella notte

Elisabetta Gregoraci è tra le showgirl più stimate e apprezzate del mondo dello spettacolo italiano.

Cuore pulsante del Grande Fratello Vip 2020, ha purtroppo dovuto abbandonare il Reality dovendo rispondere ad altre priorità, ovvero non lasciare il figlio Nathan Falco da solo, proprio durante le festività natalizie.

Pur non facendo più parte del cast ufficiale del Grande Fratello Vip, è comunque presente alle serate in diretta del celebre Reality.

Ed è stata proprio dopo la diretta dello scorso 18 Dicembre, che è accaduta lo spiacevole incidente.

L’ex compagna di Flavio Briatore è stata infatti costretta a chiamare i soccorsi. Ecco che cosa è successo.

La celebre conduttrice calabrese, dopo la trasmissione ha avviato una diretta con altri due ex protagonisti del Reality Enock e Francesco Oppini sui social.

Nel corso della suddetta diretta sui social, accade l’impensabile. Paura per Elisabetta Gregoraci, che nel cuore della notte non riusciva più ad accedere presso la sua dimora. Un vero e proprio disastro.

Nonostante i consigli dei suoi compagni di avventura, spintoni, calci contro la porta, nulla da fare.

Ma la Showgirl non si è persa d’animo e con molta ironia ha rivelato ai followers che la stavano seguendo in quel momento:

‘Sono rimasta fuori, non si apre la porta di casa mia, voglio morì. No ragazzi cosa devo fare? Vi giuro non si apre. Sono bloccata, no, non è Briatore che ha cambiato la serratura’