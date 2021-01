Elisabetta Gregoraci, Capodanno al GF Vip senza il figlio. Il web insorge: “Madre snaturata”

La scelta di Elisabetta Gregoraci di trascorrere la notte di San Silvestro nello studio televisivo del Grande Fratello Vip, non è andata agli haters più agguerriti. Il suo Capodanno a Roma ha fomentato tutta la rabbia dei web-indignados.

Non sono stati pochi, infatti, a puntare il metaforico dito contro l’ex moglie di Flavio Briatore. Numerosi utenti l’hanno accusata di essere una madre snaturata e di aver lasciato solo, ancora una volta, suo figlio Nathan Falco.

Da quando è uscita dalla casa del GF Vip, Elisabetta Gregoraci non ha rinunciato alla sua vita glamour e mondana. I suoi detrattori non le perdonano di aver trascorso la notte del 31 dicembre nello studio televisivo di Canale 5, mentre suo figlio è rimasto solo con il padre.

Sul profilo ufficiale di Instagram di Flavio Briatore, l’imprenditore ha documentato il suo Capodanno con Nathan Falco. Padre e figlio hanno raggiunto gli Emirati Arabi con un aereo privato e hanno condiviso sui social una serie di scatti fotografici.

La presenza di Elisabetta Gregoraci nella puntata di Capodanno del GF Vip, assolutamente non obbligatoria, ha suscitato innumerevoli polemiche sul web. A scatenare l’indignazione dei leoni da tastiera sono state le sue ripetute Instagram stories, nelle quali la showgirl si è mostrata ai followers nel pieno del divertimento e dei festeggiamenti.

Eli ma quando sei falsa sei rimasta a roma e non sei stata con tuo figlio ma stimo scherzando fai pena non parlare di briatore ormai lui ti conosce https://t.co/4qPH0VgANn

La Gregoraci ha fatto tanto per andarsene dal #GFVIP (per stare con suo figlio) e poi lo lascia di nuovo solo col padre per andare a farsi il Capodanno a Roma! NO COMMENT

— oh hey beautiful. (@ventifotografie) January 2, 2021