Elisabetta Gregoraci, i suoi guadagni: patrimonio e alimenti faraonici dell’ex moglie di Briatore

La Gregoraci conduce una vita extra lusso, in parte dovuta all’assegno di mantenimento di Briatore e alle cifre derivanti dalle sue imprese.

Il cachet di Elisabetta Gregoraci, cifre stellari

Elisabetta Gregoraci è uno dei concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip 5.

Modella, showgirl, conduttrice, ex dell’imprenditore Flavio Briatore e mamma di Falco Nathan, la Gregoraci sta raccontando molto di sé nel corso della sua avventura nel reality show di Canale 5.

Elisabetta, inoltre, pare stia percependo un cachet davvero molto alto per la sua partecipazione al programma tv.

Secondo alcune indiscrezioni, la showgirl calabrese riceverebbe dai 10.000 ai 20.000 euro a settimana. Inoltre, l’ammontare del compenso per ciascuna ospitata dopo il programma sarebbe di circa 8.000 euro.

Qualora riuscisse a vincere il reality show, otterrebbe un montepremi di 100.000 euro, di cui una parte andrebbe in beneficenza.

Quanto riceve da Flavio Briatore?

Tralasciando i compensi derivati dalla partecipazione al reality show, la donna conduce già una vita agiata ed extralusso.

In base all’accordo raggiunto nel divorzio da Flavio Briatore, la donna ha ottenuto la possibilità di abitare con il figlio Falco Nathan in un appartamento a Montecarlo, che è spesato totalmente dall’ex marito.

La Gregoraci è riuscita a ottenere anche un attico di proprietà che si trova a Roma.

La donna possiede anche le quote di alcuni locali di Briatore, come il celebre Billionaire, al centro della polemica per i folocai di Covid-19 in Sardegna, e il Twiga.

Come se non bastasse, Elisabetta riceve anche un assegno mensile da parte di Briatore.

Non si conosce la cifra esatta di tale mantenimento e neanche Flavio ha voluto svelarla. In una recente intervista a Il Fatto Quotidiano aveva rivelato:

“Non lo dico, ma Elisabetta non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria.”

– Segno che la cifra in questione sia molto alta e che, sommata a tutti gli altri guadagni, consenta una vita agiata alla donna.