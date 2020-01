Il body è troppo trasparente ‘Si vede tutto’, Elisabetta Gregoraci: l’incidente bollente sui social fa il pieno di like

Elisabetta Gregoraci caliente col suo body trasparente e attillato. La showgirl calabrese manda in delirio il popolo del web

Elisabeta Gregoraci è certamente tra le showgirl più amate e seguite del Bel Paese.

La showgirl calabrese è molto attiva sui social dove è seguita da oltre 1 milione di follower. Qui ama condividere scatti che riguardano la sua quotidianità e gli shooting professionali, che spesso regalano spettacolo con risultati tali da lasciare i fan a bocca asciutta.

E poche ore fa ha così lasciato di stucco i suoi followers. Perchè? Il suo body bianco trasparente, mostra troppo. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Il body trasparente mostra troppo

La celebre showgirl calabrese come sappiamo, è amata non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua ironia, simpatia e innegabile sensualità e bellezza.

Nel suo ultimo scatto sui social, Elisabetta Gregoraci si mostra fasciata di uno stupendo body bianco. Ma si sa il bianco è un colore che cela delle insidie.

Infatti mette in evidenza alcune trasparenze lungo le sue curve mozzafiato, in particolare il suo seno alto e turgido e fianchi sinuosi e morbidi con i quali ha mandato in visibilio i social (l’articolo continua dopo la foto).

Elisabetta Gregoraci manda Instagram in tilt

La Showgirl calabrese ha ancora una volta fatto parlare di se lasciando un segno nei suoi followers.

Il suo sexy body, ha ottenuto in pochissime ore oltre 20mila like destinati a crescere nelle prossime ore, oltre ai centinaia di commenti e apprezzamenti.

Ecco cosa si legge sotto il suo ultimo post:

‘Ma sei spettacolare’

e poi:

‘stupenda creatura che fisico e da 110elode’

e ancora:

‘Hai un fisico che definire perfetto è poco, sei una dea’

Ecco la foto di Elisabetta Gregoraci che ha mandato in visibilio gli utenti: