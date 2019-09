Elisabetta Gregoraci paura in autostrada, l’auto si è fermata all’improvviso: ecco cos’è successo

Elisabetta Gregoraci, la bellissima conduttrice e showgirl, è rimasta a piedi in autostrada. Piccola disavventura per la bella calabrese

Elisabetta Gregoraci conduttrice di Made In sud, è tornata di nuovo nell’occhio del gossip. La bella calabrese pare infatti che abbia fatto preoccupare i suoi fan per alcuni video pubblicato sui suoi social.

Elisabetta Gregoraci bloccata in autostrada

Elisabetta Gregoraci, l’ex moglie di Flavio Briatore, in queste ultime ore, ha fatto preoccupare i suoi fan. Una piccola disavventura per la giovane che si è ritrovata quasi a piedi, mentre era in macchina e si dirigeva verso Roma. A quanto pare infatti Elisabetta si trovava al Castel Di Sangro per alcuni ragioni lavorative, ma sulla strada del ritorno verso Roma, la macchina a quanto pare ha avuto un guasto. A rendere pubblica la sua disavventura, è stata la stessa conduttrice che ha pubblicato tutto sui social.

Elisabetta si sfoga con i fan

La bella calabrese nelle ultime ore, si è ritrovata letteralmente travolta da una disavventura in autostrada. A quanto pare l’ex moglie di Flavio Briatore ha raccontato il tutto sui social, sfogandosi con i suoi fan:

“Io amo profondamente il mio lavoro – ha esordito Elisabetta – però possono capitare degli imprevisti. Mi trovavo a Castel di Sangro, dove ho fatto una serata e stavo rientrando a Roma, quando si ferma la macchina con l’autista che mi era venuto a recuperare. A parte lo spavento, perché sulla statale al buio non c’era nessuno, volevo ringraziare lui che si chiama Nicola e che è venuto a salvarmi. Grazie Nik perché mi porterai a casa più o meno sana e salva a casa”.

Fortunatamente però, la Gregoraci ha specificato che nonostante la disavventura sta bene. Il tutto si è concluso alle cinque del mattino sottolineando che l’autista ha sbagliato strada più volte.