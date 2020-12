Elisabetta Gregoraci dà il benservito ufficiale a Pretelli: “È l’ultima volta che vengo, viviti il tuo Grande Fratello”

Il benservito arriva a poche ore dall’inizio della ventiseiesima puntata del GF Vip 5. Una comunicazione scarna di “fine corsa” che Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del reality show, indirizza a Pierpaolo Pretelli.

Ci sono concorrenti che trovano con taluni coinquilini una certa armonia e sintonia e li ripagano con affetto e attenzioni, che li rendono preziosi e spesso insostituibili. È il caso di Elisabetta Gregoraci e della sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli.

Nelle prime settimane del Grande Fratello Vip 5, l’ex velino di Striscia La Notizia si è affermato come uno dei concorrenti più cari per l’ex moglie di Flavio Briatore. La loro intensa amicizia si è conclusa dopo una sequela di liti e incomprensioni che lo hanno reso una semplice comparsa nel percorso di 80 giorni della showgirl calabrese.

Eppure Pierpaolo Pretelli per Elisabetta Gregoraci c’è sempre stato, in tutti i momenti clou della loro amicizia. È apparso agli occhi del pubblico come “uomo zerbino” per antonomasia, costantemente rifiutato come possibile partner della showgirl. Ma adesso, dopo il ritiro della Gregoraci, le cose nella casa del GF Vip sono destinate a cambiare.

GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci torna nella casa e dà il benservito ufficiale a Pierpaolo Pretelli

L’ex Lady Briatore, che al Grande Fratello Vip ha sempre cercato di tenersi le mani libere in quanto a relazioni sentimentali, torna all’interno della casa e mette in chiaro il suo rapporto con Pretelli. Attraverso la vetrata della glass room esordisce così:

“Sono qui ma è l’ultima volta che vengo perché è giusto che tu faccia il tuo percorso. Quello che abbiamo vissuto è stato molto bello, ma è circoscritto alla vita qui dentro (…) Per te inizia un nuovo percorso… Io non sono più nella casa, sono tornata dal mio Nathan che aveva tanto bisogno di me. Viviti il tuo Grande Fratello…”

Resettare tutto e ripartire da zero. Sembra esser questa la decisione irremovibile di Elisabetta Gregoraci. Un lungo monologo che ha suscitato non poche critiche tra i telespettatori e tra gli ex concorrenti presenti nello studio di Canale 5.