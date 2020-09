GF Vip Elisabetta Gregoraci, l’attrazione per Petrelli va oltre: ‘Passione sotto…’

Grande Fratello Vip 5, scatta il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: è nato un nuovo amore nella casa di Cinecittà?

I due concorrenti si sono lasciati andare ad un bacio. I fan sperano già che possa nascere qualcosa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli.

Grande Fratello Vip, scatta il bacio tra Elisabetta e Pierpaolo

La nota conduttrice televisiva ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello venerdì scorso. Dopo la fine della storia d’amore con Flavio Briatore, dal quale ha avuto il piccolo Nathan Falco, la showgirl calabrese sembra pronta a mettersi in gioco nella quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Su Elisabetta Gregoraci ha già puntato gli occhi Pierpaolo Pretelli, ex Velino di Striscia la Notizia. In una recente intervista rilasciata a Fanpage.it, il giovane ha dichiarato che a prima vista è una donna bella ed era molto curioso di fare la sua conoscenza.

A pochi giorni dal suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani, i fan non hanno potuto fare a meno della complicità nata tra i due. Tra i due è scattato anche un bacio: Nascerà una nuova coppia nel reality?

Il bacio tra i due concorrenti accende il gossip

Nella puntata in onda Lunedì, il padrone di casa ha sottoposto Myriam Catania ed Elisabetta Gregoraci ad una prova, la cui vittoria avrebbe fatto guadagnare agli inquilini un più alto budget per la spesa settimanale.

La prova in questione prevedeva un bacio in apnea in piscina. Questa sfida sembra non essere dispiaciuta alla showgirl calabrese e a Pierpaolo Petrelli. In diretta, i due si sono scambiati un lungo bacio che ha immediatamente acceso il gossip.