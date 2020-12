Elisabetta Gregoraci, arriva un’altra smentita di Briatore: la notizia falsa a cui non dare credito

Un Flavio Briatore che ancora una volta si fa sentire più sarcastico che mai, costretto a dover sbugiardare notizie di gossip prive di fondamento. Arriva dalle pagine di Libero l’ultima intervista-smentita del noto businessman piemontese.

In queste ultime settimane i rotocalchi italiani e i siti di gossip hanno dedicato grande attenzione alla relazione tra i due ex coniugi Briatore. «Tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ci sarebbe un contratto che impedirebbe ad entrambi di finire sui giornali con i loro nuovi partner».

È questo lo scoop che per settimane è rimbalzato da un sito di gossip all’altro. A seguito di tale incontenibile polverone social-mediatico, la necessità di Flavio Briatore di una secca smentita:

“Credo di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello. Si è parlato più di me che di chi era in gara. Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anche io. Su di me è stato detto di tutto. Non esiste nessun contratto…”