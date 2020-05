La Vita in Diretta, Elisabetta Gregoraci confessa: “è stato veramente un durissimo colpo per me”, l’ultima intervista alla conduttrice calabrese commuove i fan

Nel pomeriggio di ieri, è andata in onda una nuova ed emozionante puntata de La vita In Diretta, condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Come ogni giorno, sono ‘accolti’ in studio, mediante collegamento video, ospiti che raccontano come stanno trascorrendo la loro quarantena e offrono ottimi consigli per passare il tempo a casa. Tra gli ospiti dell’appuntamento di martedì anche Elisabetta Gregoraci che si è lasciata andare in una triste confessione.

Elisabetta Gregoraci, il triste sfogo

Nella puntata di martedì 28 aprile, Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno intervistato la bellissima Elisabetta Gregoraci. Mediante il collegamento tramite skype dalla sua casa di Monte Carlo, la showgirl calabrese ha espresso il suo pensiero in merito alla delicata situazione emergenziale che interessa il nostro Paese.

Da quando le nostra abitudini sono radicalmente cambiate, a causa della rapida diffusione del virus, i cittadini italiani hanno dovuto fare i conti anche con l’impossibilità di far visita la loro famiglia. A tal proposito, l’e compagna di Flavio Briatore si è lasciata andare in una triste confessione.

Le parole della conduttrice calabrese

In merito a questa difficile situazione, Elisabetta Gregoraci ha confessato di essere davvero triste perché non può far visita alla sua famiglia, che vive in Calabria, precisamente a Soverato, la sua città d’origine:

Sapere di non poter far visita alla mia famiglia è stato veramente un durissimo colpo per me. Appena si potrà tornare a viaggiare, la prima cosa che farò sarà andare in Calabria.

Un sentimento, questo, che accomuna molte persone che non vedono l’ora di ricongiungersi con i loro cari.

