Il body attillato scopre troppo, Elisabetta Gregoraci sui tacchi a spillo seduce i fan: lo scatto provocante

Elisabetta Gregoraci incanta ancora una volta i suoi follower con uno scatto social dalle sfumature bollenti. Il body nero mostra troppo, fan in delirio

Elisabetta Gregoraci è tra le showgirl più desiderata del momento. Di origini calabresi incanta i suoi follower non solo con la sua professionalità ma anche con la sua bellezza mediterranea.

Molto attiva sui social dove vanta oltre un milione di follower, poche ore fa ha mandato in delirio i fan con una foto dalle sfumature davvero bollenti. Scopriamo di più.

Elisabetta Gregoraci, il body troppo attillato mostra troppo

La bella showgirl calabrese ha regalato non molte ore fa uno spettacolo davvero lodevole sul suo profilo social di intagram.

Una bomba ricca di sensualità, si è mostrata fasciata da un’attillatissimo body nero mentre è chinata su dei vertiginosi tacchi a spillo.

Il capo intimo mette in evidenza le sue curve sinuose, in particolare a dominare la scena il suo lato b e le sue gambe nude. A completare il quadro bellissimo, un make-up intenso che mette in risalto il suo sguardo profondo e penetrante (l’articolo continua dopo la foto).

Il post manda in visibilio Briatore

Lo scatto che ha incendiato i social, ha mandato in visibilio perfino il suo ex marito, il celebre imprenditore Flavio Briatore, che le avrebbe lasciato un like, in segno del suo passaggio.

La foto ha conquistato 50mila like, oltre a numerosissimi commenti da parte dei follower che ne apprezzano non solo la bellezza ma anche la sua umiltà e la sua mente colta:

‘Sei bella non solo per come appari esteticamente ma per come ti poni, sei semplice ed umile, poche sono come te’

e ancora:

‘Che sei bella è scontato , ma che sei anche intelligente e di cultura non lo è affatto . Affascinato dalla tua mente ! Complimenti a te’

Ecco lo scatto che ha incantato tutti: