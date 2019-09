Elisabetta Canalis nasconde il volto della figlia sui social ‘Non posso mostrarlo’: la verità a Chi

Elisabetta Canalis l’ex velina del bancone di Striscia la Notizia si racconta in una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini

La bellissima Elisabetta Canalis si è raccontata in una lunga intervista al settimanale di Alfonso Signorini, in cui si è aperta a 360° sulla figlia, sul suo matrimonio e sulla vita che conduce ormai da tempo a New York.

La Canalis “Basta figli”

La bellissima ed ex velina di Striscia la Notizia ha anche parlato del fantastico equilibrio che si è instaurato con la figlia, un rapporto speciale con la piccola Skyler. La velina infatti vuole salvaguardare il rapporto con la figlia e in merito ad avere altri figli invece sembra essere perplessa. La bella 41enne infatti, pare che non voglia avere altri bambini:

“Io sinceramente sto bene cosi. Brian essendo il decimo di dodici figli era partito con l’idea di farne subito un altro,poi ora con Skyler abbiamo raggiunto un tale equilibrio che ha smesso di parlarne..”

Inoltre la bella Canalis, spiega anche il motivo per cui oscura il volto della sua piccola Skyler. Secondo quanto raccontato l’ex velina insieme al marito hanno deciso di non mostrare il viso della piccola per una questione di sicurezza. Inoltre pare che la bella Elisabetta alla veneranda età di 41 anni non abbia intenzione di allargare la famiglia, tranne quando si tratta di cani. Come in molti sanno la bella Elisabetta è molto legata al tema dei cani abbandonati. Smesso si è battuta per questo fenomeno, ancora oggi è ancora molto frequente.La stessa infatti ha raccontato di aver adottato tre cani di cui uno da poco deceduto.

Elisabetta Canalis:” Li salverei tutti”

L’ex velina del bancone di Striscia la Notizia ha infatti raccontato al settimanale Chi, che uno dei suoi scopi nella vita è quello di salvare tutti i cani abbandonati. Dal suo canto, infatti li salverebbe tutti, ma a quanto pare è una cosa impossibile. Pare infatti che uno dei suoi cani, sia stata presa proprio in un centro a New York dove purtroppo i cani vengono soppressi dopo tre giorni, se non trovano una sistemazione:

“Fosse per me li salverei tutti, ma Brian me lo impedisce”

Insomma una donna altruista e sensibile.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, un rapporto interrotto

Come in molti sanno qualche anno fa, la bella showgirl è diventata una delle più famose veline di Striscia La notizia. Insieme a lei la bellissima bionda Maddalena Corvaglia, dove all’epoca hanno instaurato un bellissimo rapporto d’amicizia. Le due infatti per anni sono state grandi amiche, ma qualcosa non è passato inosservato ai followers. A quanto pare infatti le due sui social non si seguono più, cosa sarà mai successo? Pare però che durante l’intervista, la Canalis non abbia voluto parlare di questo presunto litigio con Maddalena Corvaglia:

“Immaginavo che me l’avrebbe chiesto,ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlarne, se non le dispiace”

Ma cosa sarà successo alle due amiche che per anni si sono sostenute e amate come sorelle? Al momento non c’è dato saperlo, ma speriamo vivamente che sia soltanto un momento.

Elisabetta, famiglia e palestra

Oggi la bellissima velina si dice quasi soddisfatta della sua carriera, eppure oggi nonostante non abbia un vero e proprio ruolo nel mondo dello spettacolo italiano, Elisabetta pare avere una vita molto impegnata. Come ogni mamma infatti, è molto impegnata con la sua piccola Skyler e con il marito Brian. Oggi infatti è impegnato con dei corsi di fitness, anche se non è ancora niente di definito. La bella velina infatti oltre ad essere un ambientalista e animalista convinta e un amante del fitness e dello star bene.