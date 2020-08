Elisabetta Canalis vittima di vandali ubriachi ‘L’hanno distrutta’: la denuncia sui social

Ragazzi ubriachi colpiscono anche la Canalis durante una notte brava: L’ex velina dice che “È la seconda volta che succede.”

Ad Alghero dei ragazzini ubriachi hanno aggredito alcune persone tra cui l’ex velina Elisabetta Canalis. Lai vive ormai all’estero e una volta tornata nella sua terra natia è stata vittima di atti di vandalismo.

Il racconto via Social

Elisabetta ha raccontato la sua disavventura attraverso i social, postando anche un video dove mostra quanto accaduto sfruttando le stories di Instagram. Dice che la sua città è sempre più bella, ma ha scoperto la mattina mentre è a passeggio coi suoi cani, un dispetto che è la seconda volta che subisce.

Si affaccia dai muraglioni e mostra dove si trovano le bici sua e del marito Brian Perri.

“Alghero è sempre più bella […] Quella è la mia bici, quella è di mio marito e il seggiolino di Skyler che sono state buttate giù dalla muraglia.”

Ha proseguito il suo sfogo con pesanti parole e un tono molto amaro

“È la seconda volta che capita perchè purtroppo ad Alghero è pieno di ragazzini che, non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi.”

Ovviamente non è la sola vittima, non è un caso isolato. Sarebbe diventata un’abitudine che è frutto della noia di ragazzini che dopo il lockdown non possono sfogare la propria noia in discoteca e se la prendono con oggetti in giro per la città.

Le vacanze sarde per Elisabetta

La Canalis è in vacanza da alcuni giorni in Sardegna con marito e la figlia. Questa visita nella sua terra natia è stata un’occasione per mostrare il marito Brian Perri, noto chirurgo americano e per la prima volta la figlia Skyler Eva.

Un relax trascorso a bordo di una barca ormeggiata al largo di Alghero un po’ rovinato da quest’episodio di vandalismo, compiuto da ragazzini fuori controllo.