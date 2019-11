Elisabetta Canalis, lo scatto senza trucco e filtri sconvolge tutti – Foto

Elisabetta Canalis, ex velina del bancone di Striscia La Notizia si mostra sui social senza trucco: il viso della showgirl sconvolge i fan

È una delle donne e showgirl più amate dagli italiani, parliamo della bellissima Elisabetta Canalis ex velina del bancone di Striscia la Notizia.La bellissima Elisabetta per anni ha fatto impazzire milioni di Italiani per suo sorriso, i suoi occhi da cerbiatto e il suo corpo mozzafiato. Pare però che nelle ultime ore la Canalis ha pubblicato una foto sui social che ha sconvolto e non poco i suoi followers.

Elisabetta Canalis senza trucco

La giovane showgirl Elisabetta Canalis ha fatto impazzire i fan con una foto pubblicato sui social. La showgirl infatti nelle scorse ha pubblicato una foto dove si mostra ai fan completamente senza trucco. Una scatto dove è apparsa totalmente struccata, senza mascara e senza fondotinta, m a completamente al naturale.

La showgirl inoltre si è mostrata con capelli spettinati e solo un filo di lucidalabbra. La foto ha fatto lasciato senza parole i fan, Elisabetta infatti, nonostante stia senza trucco appare sempre bellissima.

Elisabetta bellissima anche senza trucco

La bella showgirl si è mostrata finalmente acqua e sapone ai suoi numerosissimi fan. La bella Canalis infatti si è mostrata senza un filo di trucco, ma i fan hanno apprezzato tantissimi la sua bellezza acqua e sapone. Molti sono stati i commenti positivi sulla sua bellezza naturale:

«Come sei bella», scrive uno. «Tenerissima» «Sei illegale», «La donna più bella del mondo»

Ma questi sono pochi dei tantissimi commenti positivi arrivati alla showgirl. La Canalis infatti anche senza un filo di trucco sembra aver avuto tantissimi apprezzamenti senza perdere il suo eterno fascino.