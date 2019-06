Elisabetta Canalis ‘Potrebbe subire danni cerebrali o morire’: l’angosciante appello – Video

Elisabetta Canalis ha voluto gridare il suo dolore sui social. Non è stato facile per lei, ma ha voluto metterci la faccia contro una violenza del genere

Una clip davvero angosciante che però rende perfettamente l’idea dei danni e di ciò che si subisce a stare ore e ore in una situazione asfissiante come quella vissuta dall’ex velina Elisabetta Canalis in prima persona, per raccontare con maggior vigore l’angoscia che vivono i nostri amici a 4 zampe.

Elisabetta Canalis ‘Potrebbe subire danni cerebrali’: i danni dell’abbandono in auto

Elisabetta Canalis lotta da sempre per i diritti degli animali. Loro hanno bisogno di chi come lei ci mette la faccia e l’arte per difenderli. L’ex velina, infatti, per lanciare un messaggio forte ha voluto metterci la faccia con un video a dir poco angosciante. Chi ha un cane dovrebbe assolutamente vederlo per evitare di lasciare in auto, sotto il sol cocente, il proprio amico a 4 zampe anche solo per pochi minuti.

Purtroppo, credendo di fare una cosa ‘innocua’ si rischia di portare il cane ad avere seri problemi alla salute o addirittura alla morte. Nella clip Elisabetta emula ciò che succede ad un cane chiuso in auto con una piccolissima presa d’aria.

La Canalis denuncia i rischi

Un vero e proprio appello a non abbandonare animali d’estate in auto. Questa volta non si è limitata a scrivere un messaggio, ma ha voluto rendere la cosa più vera, forte e tremenda. La clip è corredata anche da una didascalia da brividi che si spera possa spingere tutti quelli che hanno un cane a non commettere questo grave errore:

«Questo succede se lasciate i vostri animali in macchina specialmente d’estate. Gli animali che soffrono di colpo di calore possono infatti subire danni cerebrali, o addirittura morire in soli 15 minuti.

Parole forti che suonano come una condanna morale. Elisabetta continua il suo appello spronando chi si accorge della presenza di cani in situazioni simili, a chiamare immediatamente le forze dell’ordine:

Per questo, se vedete un animale in difficoltà rinchiuso da solo in un’auto al sole, bisogna subito rintracciare il proprietario del veicolo e, se non reperibile, chiamare immediatamente le forze dell’ordine, cercando comunque di creare ombra sul parabrezza e di far arrivare dell’acqua @peta #peta»

Vi invitiamo a condividere il video dell’ex velina perché tutti apprendano lo stato in cui versano i cani rinchiusi in auto sotto il sol cocente d’estate.