Elisabetta Canalis bollente: si piega 90° e mostra le curve esplosive mandano il tilt il web

Elisabetta Canalis, il suo lato B in bella mostra: lo scatto su Instagram manda in delirio il popolo del web

È una delle showgirl italiane più amate del piccolo schermo parliamo della bellissima Elisabetta Canalis ex velina del bancone di Striscia la Notizia. Da quando è apparsa per la prima volta in tv è riuscita a catturare l’attenzione dei telespettatori per la sua immensa bellezza e sensualità. Il suo sorriso, i suoi occhi da cerbiatto e il suo corpo mozzafiato hanno conquistato davvero tutti. Non molte ore fa, l’ex velina mora ha condiviso su Instagram uno scatto da capogiro: lato B in bella mostra mentre fa sport in casa.

Elisabetta Canalis: lato B da urlo

L’ex volto del TG satirico di Canale 5, Striscia La Notizia, è una delle donne più belle e apprezzate del nostro Paese. Elisabetta Canalis è molto attiva sui social dove non manca mai di condividere scatti o video della sua quotidianità. Questa volta ha deciso di condividere un momento importante della vita di tutti i giorni. Di cosa si tratta?

La showgirl sarda ha comprato e installato la Nintendo Switch, la nota console delle nintendo che permette di giocare ma anche praticare di fare attività fisica, coniugando divertimento e movimento. Nelle ultime ore, la Canalis ha deciso di incantare tutti con uno scatto che la ritrae mentre si allena con la console, ma ai fan più maliziosi non è sfuggito un dettaglio bollente.

Lo scatto virale sul web

La showgirl ha deciso di usare la sua nuova console per allenarsi a casa e ha accompagnato la foto con la seguente didascalia:

«Da oggi allenarsi da casa sarà ancora più divertente. Girls just wanna have fun»

Nel dettaglio, l’e velina si cimenta in uno squat ma un dettaglio piccante non è sfuggito ai follower: i suoi glutei messi in evidenza dal micro short che indossa e dalla posizione assunta.