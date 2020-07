Elisabetta Canalis senza vestiti in terrazzo, l’intimo è trasparente: le foto incandescenti finiscono sui social

Elisabetta Canalis senza vestiti in terrazzo, l’intimo è trasparente: le foto incandescenti...

Senza vestiti sul terrazzo, Elisabetta Canalis è uno schianto: l’ultimo scatto della showgirl manda in tilt la rete.

Una delle veline più amate delle storia di Striscia La Notizia è, senza alcun dubbio, Elisabetta Canalis. La showgirl è ancora il sogno proibito di molti italiani e continua a stupire con scatti mozzafiato.

In questi giorni, l’attrice ha condiviso una nuova foto che ha mandato in visibilio il web: in terrazzo si mostra solo con l’intimo.

Elisabetta Canalis: uno schianto sui social

Con quest’ultima foto su Instagram Elisabetta Canalis si è letteralmente superata. Come capita spesso, la showgirl cagliaritana condivide sul noto social network dei scatti che lasciano tutti senza parole. Di recente, l’ex velina del bancone di Striscia La Notizia ha postato uno scatto in cui si mostra con indosso un abito davvero corto e caratterizzato da una profonda scollatura che lascia ben poco spazio all’immaginazione (per vedere la foto, clicca su questo link). Beh, sa perfettamente come sorprendere i suoi ammiratori (continua dopo il post seguente).

In queste ore, invece, la showgirl ha voluto regalare un buongiorno decisamente bollente.

Senza vestiti sul terrazzo

Non c’è nulla da fare, Elisabetta Canalis sa perfettamente come stupire i suoi follower. Questa volta, l’ex velina mora ha condiviso un nuovo scatto che la ritrae sul suo terrazzo mentre beve un gustoso caffè.

Tuttavia, i seguaci sono stati stati catturati dall’outfit scelto per il buongiorno: indossa un intimo di color carne e il gioco di trasparenze stuzzica inevitabilmente la fantasia dei fan. Ecco il post che ha mandato in visibilio la rete:

Come sempre, il post della showgirl è stato sommerso dai like e commenti. Non poteva essere altrimenti, la sua bellezza è disarmante.