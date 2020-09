Elisabetta Canalis nuda completamente in piscina: la foto da censura

Elisabetta Canalis dà scandalo sui social con una foto che lancia un messaggio forte anche se passa un pochino in secondo piano per via delle nudità

Una bellezza intramontabile quella di Elisabetta Canalis che in questi giorni non ha smesso di denunciare la terribile situazione che sta distruggendo la sua America, in particolare gli incendi che stanno letteralmente avvelenando l’aria della California. Questa volta però, l’ex velina fa parlare di sé per una foto davvero peccaminosa.

Elisabetta Canalis mostra il corpo senza veli

Ha tolto tutto e si è tuffata in piscina, Elisabetta Canalis sa come far sognare i suoi fan. La showgirl ha un corpo bellissimo, una vera e propria opera d’arte che sembra non risentire per nulla degli effetti collaterali del tempo.

Merito, sicuramente, dei tantissimi allenamenti ai quali si sottopone quotidianamente e della dieta che, come ogni personaggio del mondo dello spettacolo che lavora con la sua immagine, deve seguire.

Insomma, Elisabetta appare in splendida forma! Lo scatto non poteva che attirare anche tantissimi commenti ironici.

Elisabetta grida alla ‘Libertà’

In un’epoca dove la libertà sembra qualcosa di scontato ma che nella pratica diventa anche molto difficile decifrare, la ex velina grida ‘Freedom’. Ovviamente, per farlo in maniera concreta, non poteva fare a meno di togliersi tutto. Niente vestiti, niente intimo, niente costume. Completamente nuda, come mamma l’ha fatta. E pare che il suo corpo riscuota sempre un enorme successo.

Elisabetta è un esempio di come a volte l’età può essere solo un numero. Non bisogna avere paura degli anni che passano! Ovviamente non ha mai nascosto di aver corretto alcune piccole imperfezioni con la chirurgia ma la bellezza è un dono di natura o ce l’hai o non ce l’hai e nel suo caso non c’è alcun dubbio: madre natura ha fatto un ottimo lavoro.