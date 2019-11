Elisabetta Canalis incanta il web senza reggiseno, la maglia trasparente lascia poco spazio all’immaginazione: “Che meraviglia”

Il suo talento e la sua bellezza sono un mix perfetto tanto da essere considerata una dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e apprezzati degli ultimi anni. Elisabetta Canalis è riuscita a conquistare numerosi fan in tutto il mondo per la sua bravura ma anche per la suo fascino e sensualità che trapela dai numerosi scatti pubblicati dai social. Questa volta ha stupito i suoi seguaci con una foto da capogiro: è seduta sul divano con indosso una maglia aderente che lascia poco spazio all’immaginazione.

Elisabetta Canalis senza reggiseno

L’ex velina mora del TG satirico di Canale 5, Striscia La Notizia, è una delle donne più belle e apprezzate del Bel Paese. Elisabetta Canalis è molto attiva sui social dove non manca mai di condividere scatti o video della sua quotidianità. La scorsa settimana ha condiviso su Instagram una clip davvero divertente in cui presenta la sua tata davvero molto bella. La showgirl scherzosamente afferma:

“Solo io sono capace di mettermi in casa una baby sitter così”

E poi aggiunge:

“Sapete quando ho smesso di essere gelosa? Quando ho visto suo marito”.

Non molte ore fa, Elisabetta Canalis ha condiviso una nuova foto che ha infiammato il web. Per quale motivo? non indossa il reggiseno, lasciando intravedere qualcosa di troppo.

La foto che infiamma il web

Non molte ore fa, l’ex velina ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che non è passato inosservato. Nel dettaglio, la showgirl si trova sul divano, intenta a sfogliare un libro. Una foto in bianco e nero, ma ai fan non è sfuggito un dettaglio bollente: dal top aderente che indossa appare evidente che la velina non indossa il reggiseno. Ecco lo scatto che ha incantato il web: