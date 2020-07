Elisabetta Canalis, parti intime scoperte: lo scatto con tutto in vista – FOTO

Elisabetta Canalis, parti intime scoperte: lo scatto con tutto in vista –...

Il selfie allo specchio mostra più del dovuto: la showgirl si mostra interamente in tutta la sua bellezza. Tutto in vista – FOTO.

Torna nuovamente ad incantare la rete con scatti da capogiro. Elisabetta Canalis sta trascorrendo qualche giorno di relax nella sua amata Sardegna ma non perde mai l’occasione di aggiornare il suo profilo Instagram.

Di recente, la showgirl ha condiviso un selfie che ha inevitabilmente infiammato la rete.

Elisabetta Canalis e il selfie allo specchio

Il tempo per lei sembra essersi fermato per sempre. Classe 1978, Elisabetta Canalis è una delle donne più amate del nostro Paese e vanta un fascino fuori dal comune. La showgirl, naturalizzata statunitense, ha scelto di raggiungere la sua terra di origine per trascorrere qualche giorno di relax insieme al suo caro amico e la sua bambina, Skyler Eva.

Sul suo account Instagram, infatti, sono apparsi un insieme di scatti che immortalano momenti divertenti ed esilaranti nella sua amata Sardegna. (continua dopo il post seguente).

L’attrice cagliaritana è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di stupire i suoi seguaci. Questa volta, a mandare in visibilio il popolo del web, è un selfie davvero provocante.

La foto che ha incantato i follower

Un mix di fascino e seduzione che da sempre l’ha contraddistinta sul piccolo schermo. Elisabetta Canalis è solita condividere gli attimi più importanti della sua vita quotidiana e anche questa volta è riuscita a conquistare il suo pubblico virtuale con uno scatto semplice e allo stesso tempo davvero sensuale.

Nel dettaglio, il nuovo post è un selfie allo specchio. Tuttavia l’attenzione dei seguaci è catturata dal bikini che indossa che mette ben in risalto le sue forme da capogiro. Come sempre, la foto ha fatto il pieno di like e commenti. Non poteva essere altrimenti, la sua bellezza è disarmante.