Elisabetta Canalis senza soldi, il manager ‘È sparito senza pagare’: l’ex velina lo smaschera sui social

Elisabetta Canalis accuse sui social, smaschera un manager dei Vip: “Saldate le collaborazioni invece che sparire senza pagare”, i commenti su Instagram

Senza alcun dubbio, Elisabetta Canalis, è una delle veline più amate della storia di Striscia La Notizia, TG satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. Nel corso della sua lunga carriera è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico per la sua bravura ma anche per la suo fascino e sensualità che trapelano dai numerosi scatti pubblicati su Instagram. Questa volta ha utilizzato i social per scagliarsi contro un manager dei VIP che non avrebbe saldato alcune collaborazioni.

Elisabetta Canalis si scaglia contro un manager

L’ex velina mora è molto attiva sui social e , come tale, non manca mai di condividere scatti o clip che immortalano momenti importanti della sua quotidianità. Questa volta, Elisabetta Canalis ha utilizzato i social per scagliarsi contro un noto manager dello showbiz: Francesco Graffagnini. Un manager molto famoso che vanta collaborazioni con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. In passato ha collaborato proprio con l’attrice sarda per la sponsorizzazione di alcuni noti brand.

Nel dettaglio, il primo agosto scorso il profilo della società di management di Francesco Graffagnini ha condiviso un’immagine che vede protagonista la showgirl sarda accompagnata dalla seguente didascalia:

“Beautiful Elisabetta Canalis”.

La didascalia in questione ha scatenato la reazione della Canalis che ha scritto un commento pungente nei confronti della società.

Il commento dell’ex velina

Elisabetta Canalis pare abbia collaborato in passato con la società di management di Graffagnini e che alcune collaborazione per noti brand non siano state saldate. Sotto l’immagine pubblicata dalla società, la modella sarda ha scritto:

“Sarebbe beautiful anche che finiste di saldare le collaborazioni con gli artisti invece che sparire senza pagare”.

Il commento è stato segnalato da Dagospia ma, una volta pubblicati gli screen dei commenti della showgirl, questi sono spariti.