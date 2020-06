Senza intimo l’abito si apre tutto, Elisabetta Canalis da censura sui social: lo scatto bollente

Elisabetta Canalis, la scollatura profonda lascia poco spazio all’immaginazione: l’ultimo scatto della showgirl manda in tilt i social

Il tempo per lei si è fermato e, alla soglia dei suoi 42 anni, fa invidia a molte delle sue colleghe. L’ex velina mora del bancone di Striscia la Notizia da quando è apparsa per la prima volta in TV è riuscita a catturare l’attenzione dei telespettatori non solo per il suo indiscusso talento ma anche per la sua immensa bellezza e fascino. Elisabetta Canalis è molto attiva suo social dove ama condividere momenti della sua vita quotidiana. Questa volta ha stupito tutti con uno scatto semplice: indossa un abito caratterizzato da una scollatura vertiginosa che lascia ben poco spazio all’immaginazione dei fan.

Elisabetta Canalis pazzesca su IG

Originaria di Sassari, Elisabetta Canalis è oggi naturalizzata statunitense e vive a Los Angeles insieme alla sua famiglia. Negli anni si è consacrata come una delle veline più amate della storia di Striscia La Notizia. Il suo sorriso, i suoi occhi da cerbiatto e il suo corpo mozzafiato hanno conquistato davvero tutti.

Sul web è una vera star e il suo profilo Instagram vanta oltre 2.6 milioni di follower sempre pronti ad inondarla di complimenti. Non molte ore fa, la showgirl sarda ha condiviso uno scatto che stuzzica inevitabilmente la fantasia dei follower.

La scollatura profonda incanta i fan

Di recente, Elisabetta Canalis ha condiviso un nuovo scatto che ha lasciato tutti senza parole. Nel dettaglio, la foto in questione, ritrae la showgirl sarda con indosso un abito molto corto che mette in mostra le sue gambe ma a rendere più provocante l’istantanea è la profonda scollatura che caratterizza il vestitino.

Ecco il post che ha mandato in visibilio il popolo del web:

