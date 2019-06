Elisabetta Canalis ‘Tutti ca**i’: l’auto piena di giochini dalle forme piccanti – Foto

Elisabetta Canalis, ex fiamma di George Clooney, è stata beccata in macchina con giochini molto imbarazzanti quasi da censura

Elisabetta Canalis, ex velina ed ex fiamma di George Clooney, torna a provocare i suoi fan su Instagram. Immediatamente dopo la vicenda dei biscotti dalla forma fallica, adesso arrivano i palloncini “piccanti”.

Subito dopo aver postato una story nella quale preparava i dolcetti dalla forma di organo genitale maschile, adesso è il turno dei palloncini che lasciano poco spazio all’immaginazione.

I palloncini regalati a Skyler Eva, figlia di Elisabetta

L’ex velina ha difatti condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui fa vedere ( senza vergogna ) i palloncini che sono stati regalati alla figlia Skyler Eva.

“Questi sono i palloncini che oggi hanno dato a mia figlia da portare a casa”

Ha dichiarato l’ex di Clooney mentre tornava a casa in auto con la figlia, ironizzando sulla faccenda delle così dette “forme ambigue”.

Eppure il video non è stato particolarmente gradito dal suo intero seguito.In parecchi hanno infatti criticato Elisabetta a causa delle sue ultime condivisioni un po’ troppo piccanti. Ma la sua scelta non è di certo casuale: l’obiettivo della Canalis è quello di fare una sottile ironia e una (neanche troppo) velata critica a tutti i “puritani” del web.

Elisabetta Canalis e la libertà di espressione

Elisabetta Canalis ha infatti la fama di essere una persona particolarmente schietta: non sopporta i finti perbenismi e crede fermamente che la libertà di espressione/opinione sia alla base della società moderna.

D’altronde, tutte le lotte contro i giudizi altrui a favore della massima espressione di ogni sfaccettatura dell’essere umano, a cosa sarebbero servite altrimenti?

Elisabetta ha le idee ben chiare. Non le importa dei giudizi altrui, lei è libera di postare e pubblicare ciò che vuole sul suo profilo, rimanendo sempre nel rispetto di quello che è il suo modo di vedere il mondo.

Ma molti si chiedono: sarà davvero una scelta personale o è solo una scelta “pubblicitaria”, al fine di attirare più views?