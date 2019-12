Scopriamo tutti i segreti di Brian Perri e di Skyler Eva, gli amori della vita dell’ex velina di Striscia La Notizia

Vediamo insieme i particolari della vita di Elisabetta Canalis, bellissima modella, show girl e attrice sposata con Brian Perri, che oggi ha una figlia, Skyler Eva.

Chi sono Brian Perri e Skyler Eva

Brian Perri nasce nel 1967 e si laurea alla Allegheny College in Pennsylvania. Porta a termine la specializzazione in Ortopedia al Lake Erie College e consegue un master in Neurologia all’Università di Hartford.

Oggi, Perri è un chirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva per tumori spinali e deformità. Vive a Los Angeles e lavora presso la Cedar-Sinai Medical Center, occupandosi anche di ricerca e sviluppo di tecniche innovative per interventi di chirurgia vertebrale mini-invasiva. Il medico è un punto di riferimento per il suo settore e vanta numerose pubblicazioni su riviste specializzate.

Skyler Eva è, invece, la figlia di Brian Perri, nata dall’unione con la show girl Elisabetta Canalis. La piccola ha 4 anni e probabilmente frequenta l’asilo.

Vita privata e curiosità della famiglia di Elisabetta Canalis

Brian Perri è appassionato di sport e vanta una straordinaria forma fisica.

Perri diventa noto al grande pubblico per la sua relazione con l’ex velina di Striscia La Notizia, Elisabetta Canalis: l’incontro tra i due è avvenuto nel 2012, a Los Angeles.

I due si sono fidanzati praticamente subito, dopo di che sono andati subito a convivere e hanno deciso di sposarsi solo due anni dopo il loro incontro: nel 2014, infatti, Elisabetta Canalis e Brian Perri sono convolati a nozze.

La coppia ha infine una bambina di 4 anni, la piccola Skyler Eva, che è la gioia di mamma e papà. La piccola è stata molto desiderata e oggi migliora le vite della modella e del chirurgo.