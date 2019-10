Elisabetta Canalis, il vero motivo della lite con Maddalena Cornovaglia: Dagospia svela cosa ha rotto l’amicizia

Nella sua ultima intervista al Settimanale ‘Chi’ Elisabetta Canalis ha voluto evitare di parlare del suo rapporto interrotto con Maddalena Cornovaglia.Il motivo rivelato da Dagospia

Elisabetta Canalis e Maddalena CorvagliaElisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, come è noto si sono conosciute presso lo studio del Tg Satirico ‘Striscia la notizia’, un’amicizia che pareva essere solida e sincera ma che invece sarebbe andata in frantumi, e pare a causa del gesto della velina Bionda.

E’ noto che le due qualche anno fa sarebbero volate alla volta di Los Angeles e unirsi come socie nell’apertura di una palestra ‘Sky View LA’. E’ proprio a seguito di questo evento che la loro amicizia sarebbe giunta al capolinea, tanto dal non parlarsi più.

Ma che cosa è veramente successo tra le due inseparabili veline?

Elisabetta Canalis: ‘Un argomento delicato’

Durante l’ultima intervista al settimanale ‘Chi’ la bella Elisabetta Canalis, le è stato chiesto chiaramente qualche dettaglio circa il litigio con Maddalena Corvaglia.

Ma ‘LittleCrumb’ non ha voluto proferire parola in merito, ritenendolo un argomento un pò troppo delicato:

‘Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato. Onestamente di questa cosa preferirei non parlare, se non le dispiace’

Dagospia rivela il motivo per cui le due veline ‘non si parlano più’

Tutti si staranno chiedendo cosa avrebbe spinto le due a non parlarsi più.

A distanza di qualche tempo, il ‘presunto motivo’ è stato rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia il quale ha dichiarato che a seguito del divorzio da parte di Maddalena Corvaglia da Stef Burns, l’ex velina ha deciso di lasciare la California.

La Velina Bionda ha così lasciato Elisabetta Canalis a fare i conti con alcuni problemi economici derivanti dall’apertura della loro palestra ‘Sky View LA’:

‘Come mai Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? La rottura tra le due ex veline non è mai stata confermata, non sono più apparse sui social insieme ed Ely si è lasciata andare a frasi sibilline’

poi ha aggiunto e concluso: