Lotta contro il tumore al seno, Elisabetta Canalis ‘Una malattia subdola’: il forte messaggio sui social – Foto

View this post on Instagram

What a great idea this t-shirt @glimmedshop @susangkomen #glimmedxsusangkomen I wanted to be part of such an amazing cause. So here I am …doing my part to raise awareness about this horrendous disease. Such brave ladies out there, included someone very close to me, are fighting against it right now …. I am with you all… ❤️ Che bella idea questa maglietta @glimmedshop @susangkomen #glimmedxsusangkomen avevo bisogno di far parte di una causa così importante perciò eccomi qui a cercare di richiamare attenzione su questa malattia subdola . Ci sono donne molto coraggiose che in questo momento stanno combattendo la loro battaglia contro questo male ed io sono con tutte voi …💕