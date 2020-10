Elisabetta Canalis, la scollatura si apre troppo ‘Sembri Belen ma 10 volte meglio’

L’outfit della showgirl sarda non passa inosservato: la scollatura è davvero profonda e lascia poco spazio all’immaginazione dei follower.

La bellissima Elisabetta Canalis torna a stuzzicare la rete con un scatto da capogiro.

La showgirl sarda si mostra con indosso un abito davvero aderente che, oltre a risaltare le sue forme, mette ben in evidenza il lato A.

Elisabetta Canalis, sensualità esplosiva

Elisabetta Canalis è una showgirl, modella e attrice italiana naturalizzata statunitense. Il successo arriva negli anni ’90 quando riveste il ruolo di velina, insieme a Maddalena Corvaglia nel noto tg satirico di Striscia La Notizia, ideato da Antonio Ricci.

In passato, la showgirl sarda è stata spesso protagonista delle voci di gossip per le sue storie d’amore come quella con Christian Vieri e George Clooney.

Negli ultimi anni, ha ritrovato la serenità con il chirurgo italo-americano Brian Perri. Dalla loro unione, è nata la piccola Skyler Eva nata nel 2015. Inoltre è una vera star anche sui social e, il suo account IG, vanta oltre a 2,7 milioni dove condivide con loro attimi di vita quotidiana e scatti di lavoro mozzafiato. L’ultimo né è un esempio.

La sua mise non passa inosservata

Come sempre, Elisabetta Canalis sa come catturare l’attenzione di tutti. In queste ore, ha pubblicato uno scatto da infarto su Instagram.

La showgirl sarda indossa abito giallo, mette in mostra tutte le sue forme. Ma un dettaglio decisamente bollente ha conquistato l’attenzione di tutti: la scollatura profonda evidenzia perfettamente il suo lato A prorompente e le sue bellissime gambe.

Lo scatto in questione ha fatto il pieno di like e commenti. Il tempo per lei sembra essersi fermato per sempre e, nonostante abbia più di 40 anni, è più bella e sensuale che mai.